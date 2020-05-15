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Минздрав: руководители медучреждений сообщают лишь о половине случаев COVID-19 среди медиков

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 21:43
Минздрав: руководители медучреждений сообщают лишь о половине случаев COVID-19 среди медиков
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медиков сообщили только о каждом втором

Некоторые руководители учреждений здравоохранения не сообщают о заболевании медиков COVID-19 в Государственную службу по вопросам труда. Последняя должна проводить расследование каждого такого случая.

Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что каждый случай заражения среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание.

"Мы уже неоднократно обращали на это внимание и подчеркивали руководителям учреждений здравоохранения. К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболевании каждого 2 медика", - подчеркнул Ляшко.

Одной из причин, почему так происходит, называется проблема с привлечением эпидемиологов в состав профильных комиссий.

"Сегодня свои объяснения предоставят руководители 5 лабораторных центров, которые не делегируют эпидемиологов в состав комиссий. Все руководители лабораторных центров получили поручение срочно направить эпидемиологов в состав комиссий. Буду инициировать очередное рассмотрение этого вопроса на заседании национальной комиссии ТЭБиНС. Потому что медики не должны страдать из-за бюрократических процедур", - сообщил Ляшко.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в Украине на данный момент известно о 3,4 тыс. случаях заболевания коронавирусом среди медицинского персонала. Еще почти 7,5 тыс. медиков имеют подозрение на COVID-19.

Напомним, несколько дней назад Кабинет министров поддержал проект постановления о внесении коронавируса в перечень профессиональных заболеваний.

Теперь у Министерства здравоохранения есть 2 недели для определения перечня должностей медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в ликвидации эпидемии и осуществлении мер по предотвращению распространения коронавируса.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинымедикиКоронавирус
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