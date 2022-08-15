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Зеленский провел кадровые изменения в СБУ

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Киев, Понедельник 15 августа 2022 12:39
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства уволил начальника СБУ в Киеве и области Сергея Зайца и назначил на его место Артема Бондаренко. При этом последнего уволили с должности начальника СБУ во Львовской области.

Кроме того, Зеленский уволил Юрия Борейчука с должности начальника СБУ в Тернопольской области.

Напомним, 19 июля Верховная рада уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ. "За" проголосовали 265 нардепов.

Кроме того, исполняющим обязанности главы СБУ был назначен Василий Малюк.

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Владимир Зеленский Служба безопасности Украины
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