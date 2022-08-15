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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов"

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Днепропетровская область, Понедельник 15 августа 2022 21:27
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов" Фото: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов" (военТВ)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Днем россияне ударили из "Ураганов" по Зеленодольской общине, а также по приграничью территории Апостоловской теробщины, которая в Криворожском районе. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Также оккупанты обстреляли территории между населенными пунктами в Марганецкой общине Никопольского района. Пострадавших нет.

Напомним, ночью оккупанты обстреляли Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области.

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