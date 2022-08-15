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Россияне обстреляли три громады Сумской области: в ОВА раскрыли детали

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Сумская область, Понедельник 15 августа 2022 22:05
Россияне обстреляли три громады Сумской области: в ОВА раскрыли детали Иллюстративное фото: россияне обстреляли три громады Сумской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 15 августа, россияне обстреляли три громады Сумской области. Зафиксировано 50 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, Шалыгинскую громаду утром враг обстреливал из минометов и артиллерии, тогда зафиксировали 25 прилетов. Днем обстрелы продолжились, россияне использовали РСЗО для атак.

При этом в Хотинской громаде было два прилета из минометов. Еще одну громаду - Зноб-Новгородскую - россияне обстреляли около восьми раз из гранатомета.

Живицкий подчеркнул, что в результате вражеских атак никто не пострадал и разрушений также не было.

Он добавил, что в Краснопольской громаде на мине подорвался комбайн, который принадлежит местному фермеру. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области.

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