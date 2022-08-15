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В Энергодаре прозвучали взрывы

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Запорожская область, Понедельник 15 августа 2022 16:24
В Энергодаре прозвучали взрывы Фото: в Энергодаре прозвучали взрывы (wikipedia)
Автор: Елизавета Драбкина

В Энергодаре Запорожской области прогремели взрывы в понедельник, 15 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Энергодарского городского головы Дмитрия Орлова.

В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны взрывы", - написал он.

Орлов призывает людей сохранять максимальную осторожность и зайти в помещение.

Напомним, в результате обстрела россиянами Энергодара 14 августа погиб мужчина, который выгуливал собаку.

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Энергодар Запорожская область
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