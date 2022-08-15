В Энергодаре прозвучали взрывы

В Энергодаре Запорожской области прогремели взрывы в понедельник, 15 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Энергодарского городского головы Дмитрия Орлова.

В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны взрывы", - написал он. Орлов призывает людей сохранять максимальную осторожность и зайти в помещение.