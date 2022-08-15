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Российские войска обстреляли центр Славянска

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Славянск, Понедельник 15 августа 2022 09:07
Российские войска обстреляли центр Славянска Фото: мэр Славянска Вадим Лях (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 15 августа российские военные вновь обстреляли Славянск Донецкой области. Оккупанты обстреляли центр города и еще один микрорайон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Славянска Вадима Ляхова в Facebook.

"К сожалению, снова ночные обстрелы. Два микрорайона, включая центр с многоэтажной застройкой", - заявил он.

По словам городского главы, в результате обстрела жертв и пострадавших нет.

Напомним, вчера оккупанты также обстреляли Славянск. В результате обстрела разрушены несколько частных домов.

Кроме того, днем ранее российские оккупанты использовали "Искандеры" и "Ураганы" для уничтожения гражданской инфраструктуры в Донецкой области.

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Война России против Украины Славянск Донецкая область
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