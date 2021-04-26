В Украине дорожает газ, а YouTube заблокировал "каналы Медведчука": новости за выходные

С 1 мая в Украине подорожает газ, YouTube заблокировал "каналы Медведчука", космический корабль Илона Маска состыковался с МКС. Подробнее о том, что произошло на выходных, 24-25 апреля, - в материале РБК-Украина

С 1 мая газ подорожает. "Нафтогаз" опубликовал годовой тариф

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" опубликовала свой годовой тариф на газ. С учетом ценовых предложений других поставщиков цены на газ вырастут уже с мая 2021 года.

Цена на газ до 30 апреля 2022 года составит 7,96 гривны за метр кубический. В прошлом месяце цена газа была ниже. Она составляла 6,99 гривны за метр кубический. В пресс-службе "Нафтогаз Украины" объяснили повышение цены ростом стоимости голубого топлива на европейских рынках и низкими запасами в хранилищах Европы.

В центре Днепра расстреляли мужчину

В центре Днепра киллер застрелил мужчину во внедорожнике Toyota Land Cruiser, после чего скрылся. Момент нападения и стрельбы 24 апреля на Соборной площади попали на камеру видеонаблюдения.

После того как неизвестный мужчина отрыл огонь, водитель авто, в котором вместе с ним был также ребенок, выбежал из внедорожника и упал на трамвайные рельсы. Стрелок в маске подбежал поближе и произвел еще несколько выстрелов.

YouTube заблокировал "каналы Медведчука" по требованию государственных органов

YouTube утром 24 апреля заблокировал "каналы Виктора Медведчука". Трансляции телеканалов больше не доступны.

При переходе на страницы ZIk, 112 і NewsOne сообщается, что каналы не доступны для просмотра на территории Украины. Отмечается, что "контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".

Пропавшую подлодку ВМС Индонезии обнаружили в водах вблизи Бали

Пропавшую подлодку ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах близ Бали. Ее поиски продолжались с 21 по 24 апреля.

В субботу военно-морские силы Индонезии заявили, что с пропавшей подводной лодке изъяли предметы. Это указывает на то, что судно с 53 членами экипажа затонуло, и нет никакой надежды найти выживших. Также сообщается, что субмарина была разорвана на три части.

Байден признал геноцид армян

Президент США Джо Байден в официальном заявлении назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Байден стал первым президентом США за 40 лет, который публично признал массовые убийства 1915 года геноцидом.

Индия четвертый день подряд бьет антирекорды заболеваемости COVID

Ситуация с коронавирусом в Индии крайне тяжелая, в стране несколько дней подряд фиксируют антирекорды заболеваемости. За сутки в Индии заболели почти 350 тысяч людей - четвертый подряд антирекорд суточной заболеваемости.

Заболеваемость в Индии растет на фоне ослабления карантинных мер, которые разрешили большие религиозные и политические собрания. Местные больницы уже не могут справиться с наплывом пациентов.

Пашинян ушел в отставку с должности премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел в отставку. Он продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов.

Досрочные выборы в Армении которые пройдут 20 июня. Ожидается, что голосование положит конец политическому кризису, который продолжается с осени 2020 года, когда Армения фактически потерпела поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

"Если президента застрелят". Лукашенко готовит декрет о передаче власти в экстренной ситуации

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе президентских полномочий Совету безопасности. Документ будет применен в случае, если в стране возникнет экстренная ситуация.

Ранее глава Беларуси заявлял, что вскоре примет "одно из важнейших решений" за годы своего президентства.

Космический корабль Маска состыковался с МКС: историческое видео

Космический корабль американской компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon 2 успешно состыковался с МКС на орбите. На борту многоразового пилотируемого челнока находятся четыре астронавта из трех стран.

В NASA показали видео момента исторической стыковки.

Будут даже заморозки: синоптики напугали прогнозом погоды на май

Погода в Украине в мае 2021 продолжит тенденцию холодной весны. Синоптики прогнозируют прохладу с заморозками в начале месяца, которая сменится жарой в конце.

Что будет с майской погодой, и придется ли нам насладиться умеренным весенним теплом и отдыхом на природе - читайте в материале Styler .