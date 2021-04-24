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"Если президента застрелят". Лукашенко готовит декрет о передаче власти в экстренной ситуации

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 14:40
"Если президента застрелят". Лукашенко готовит декрет о передаче власти в экстренной ситуации Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе президентских полномочий Совету безопасности. Документ будет применен в случае, если в стране возникнет экстренная ситуация.

Об этом Лукашенко заявил журналистам, сообщает "Белта".

Ранее глава Беларуси заявлял, что вскоре примет "одно из важнейших решений" за годы своего президентства.

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в таком случае будет мгновенно введено чрезвычайное положение, "вплоть до военного".

"И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг", - добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его "научиться вести себя дипломатично".

В ответ на это в Офисе Зеленского Лукашенко посоветовали решить вопрос с легитимностью, а не указывать другим.

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