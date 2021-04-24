Пропавшую подлодку ВМС Индонезии обнаружили в водах вблизи Бали
Фото: подводную лодку Индонезии нашли (wikimedia.org)
Пропавшую подлодку ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах близ Бали. Ее поиски продолжались с 21 апреля, сегодня утром на подлодке закончился кислород.
Об этом сообщает "Синьхуа".
Агентство, ссылаясь на начальника штаба ВМС страны, уточняет, что подлодку обнаружили на глубине 850 метров.
Напомним, 21 апреля у берегов Бали пропала подводная лодка с 53 членами экипажа на борту. По прогнозам, кислорода том должно было хватить на 72 часа, тоесть до сегодняшнего утра. Однако по состоянию на утро лодку еще не нашли.
Подлодка выщла в море для проведения учений.
Ранее сообщалось, что США направят Индонезии помощь в поиске пропавшей подводной лодки.