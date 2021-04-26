В Україні дорожчає газ, а YouTube заблокував "канали Медведчука": новини за вихідні

З 1 травня в Україні подорожчає газ, YouTube заблокував "канали Медведчука", космічний корабель Ілона Маска зістикувався з МКС. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 24-25 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

З 1 травня газ подорожчає. "Нафтогаз" опублікував річний тариф

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" опублікувала свій річний тариф на газ. З урахуванням цінових пропозицій інших постачальників ціни на газ зростуть вже з травня 2021 року.

Ціна на газ до 30 квітня 2022 року складе 7,96 гривні за метр кубічний. Минулого місяця ціна газу була нижче. Вона становила 6,99 гривні за метр кубічний. У прес-службі "Нафтогаз України" пояснили підвищення ціни зростанням вартості блакитного палива на європейських ринках і низькими запасами в сховищах Європи.

У центрі Дніпра розстріляли чоловіка

У центрі Дніпра кілер застрелив чоловіка у позашляховику Toyota Land Cruiser, після чого зник. Момент нападу і стрілянини 24 квітня на Соборній площі потрапили на камеру відеоспостереження.

Після того як невідомий чоловік відрив вогонь, водій авто, в якому разом з ним була також дитина, вибіг з позашляховика і впав на трамвайні рейки. Стрілок в масці підбіг ближче і зробив ще кілька пострілів.

YouTube заблокував "канали Медведчука" на вимогу державних органів

YouTube вранці 24 квітня заблокував "канали Віктора Медведчука". Трансляції телеканалів більше не доступні.

При переході на сторінки ZIk, 112 і NewsOne повідомляється, що канали не доступні для перегляду на території України. Відзначається, що "контент заблокований в домені вашої країни на вимогу державних органів".

Зниклий підводний човен ВМС Індонезії виявили у водах поблизу Балі

Зниклий підводний човен ВМС Індонезії вдалося виявити у водах поблизу Балі. Його пошуки тривали з 21по 24 квітня.

В суботу військово-морські сили Індонезії заявили, що зі зниклого підводного човна вилучили предмети. Це вказує на те, що судно з 53 членами екіпажу затонуло, і немає жодної надії знайти тих, хто вижив. Також повідомляється, що субмарина була розірвана на три частини.

Байден визнав геноцид вірмен: офіційна заява

Президент США Джо Байден в офіційній заяві назвав масову загибель вірмен в Османській імперії на початку XX століття геноцидом. Байден став першим президентом США за 40 років, який публічно визнав масові вбивства 1915 року геноцидом.

Індія четвертий день поспіль б'є антирекорди захворюваності на COVID

Ситуація з коронавірусом в Індії надзвичайно важка, в країні кілька днів поспіль фіксують антирекорди захворюваності. За добу в Індії захворіли ще майже 350 тисяч осіб - четвертий поспіль антирекорд добової захворюваності.

Захворюваність в Індії зростає на тлі ослаблення карантинних заходів, які дозволили великі релігійні та політичні збори. Місцеві лікарні вже не можуть впоратися з напливом пацієнтів.

Пашинян пішов у відставку з посади прем'єра Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пішов у відставку. Він продовжить виконувати обов'язки глави уряду до позачергових парламентських виборів.

Дострокові вибори у Вірменії пройдуть 20 червня. Очікується, що голосування покладе край політичній кризі, яка триває з осені 2020 року, коли Вірменія фактично зазнала поразки у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

"Якщо президента застрелять". Лукашенко готує декрет про передачу влади в екстреній ситуації

Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує підписати декрет про перехід президентських повноважень Раді Безпеки. Документ буде застосований у разі, якщо в країні виникне екстрена ситуація.

Раніше глава Білорусі заявляв, що незабаром прийме "одне з найважливіших рішень" за роки свого президентства.

Космічний корабель Маска пристикувався до МКС: історичне відео (трансляція)

Космічний корабель американської компанії Ілона Маска SpaceX Crew Dragon 2 успішно пристикувався до МКС на орбіті. На борту багаторазового пілотованого човна знаходяться чотири астронавти з трьох країн.

В NASA показали відео моменту історичного стикування.

Будуть навіть заморозки: синоптики налякали прогнозом погоди на травень

Погода в Україні у травні 2021 продовжить тенденцію холодної весни. Синоптики прогнозують прохолоду з заморозками на початку місяця, яка зміниться спекою в кінці.

Що буде з травневою погодою, і чи доведеться нам насолодитися помірним весняним теплом і відпочинком на природі - читайте в матеріалі Styler.