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В Индонезии заявили, что погибли все члены экипажа затонувшей подлодки

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 13:04
В Индонезии заявили, что погибли все члены экипажа затонувшей подлодки Фото: подводную лодку Индонезии помогут искать США (wikimedia.org)
Автор: РБК-Украина

В субботу военно-морские силы Индонезии заявили, что с пропавшей подводной лодке изъяли предметы предметы. Это указывает на то, что судно с 53 членами экипажа затонуло, и нет никакой надежды найти выживших.

Об этом пишет Associated Press.

Командующий ВМС Юдо Маргоно сказал, что спасатели нашли несколько предметов с подводной лодки KRI Nanggala 402. Их показали на пресс-конференции. Среди вещей - молитвенные коврики членов экипажа, детали торпедного аппарата и емкость с горюче-смазочными материалами.

"Имея достоверные доказательства, которые мы обнаружили, мы переводим подлодку из статуса "потерянная" в статус "затонувшая", - сказал Маргоно.

Это означает, что ВМС Индонезии признает погибшими всех членов экипажа.

Напомним, несколько часов назад стало известно, что пропавшую подлодку ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах близ Бали.

Напомним, 21 апреля у берегов Бали пропала подводная лодка с 53 членами экипажа на борту. По прогнозам, кислорода том должно было хватить на 72 часа, то есть до сегодняшнего утра. Однако по состоянию на утро лодку еще не нашли.

В поисках подлодки принимали участие США.

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