Пашинян ушел в отставку с должности премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел в отставку. Он продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов.

Об этом он объявил в ходе обращения к народу, передает armeniasputnik.am .

Он подчеркнул, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов. По его словам, эти внеочередные выборы важны тем, что в прошлом году Армения прошла через серьезные испытания.

"Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку", - заявил Пашинян.

Отметим, по законодательству Армении проведение внеочередных выборов возможно только после отставки премьера и провала двух попыток избрания нового главы правительства.

Напомним, о том, что Пашинян сохранит полномочия премьера Армении до внеочередных парламентских выборов, стало известно еще в марте.

До этого он объявил досрочные выборы в Армении, которые пройдут 20 июня. Ожидается, что голосование положит конец политическому кризису, который продолжается с осени 2020 года, когда Армения фактически потерпела поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.