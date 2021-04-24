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YouTube заблокировал "каналы Медведчука" по требованию государственных органов

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 10:57
YouTube заблокировал "каналы Медведчука" по требованию государственных органов Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

YouTube утром 24 апреля заблокировал "каналы Виктора Медведчука". Трансляции телеканалов больше не доступны.

Об этом свидетельствуют трансляции в YouTube.

При переходе на страницы ZIk, 112 і NewsOne сообщается, что каналы не доступны для просмотра на территории Украины.

Отмечается, что "контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".YouTube заблокировал &quot;каналы Медведчука&quot; по требованию государственных органовYouTube заблокировал &quot;каналы Медведчука&quot; по требованию государственных органов

Ранее сообщалось, что Украина официально обращалась в Youtube, чтобы заблокировать там пул так называемых "телеканалов Медведчука".

Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака - соратника Виктора Медведчука. В рамках этого решения были заблокированы три телеканала Козака - NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Позже Зеленский ввел санкции непосредственно против Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

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