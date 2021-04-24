Байден признал геноцид армян: официальное заявление

Президент США Джо Байден в официальном заявлении назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом . Байден стал первым президентом США за 40 лет, который публично признал массовые убийства 1915 года геноцидом.

Он заявил, что, начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в кампании истребления.

"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний... Мы чествуем жертв Медс Егерн", - заявил Байден.

По его словам, американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что шаг Байдена испортит двусторонние отношения.