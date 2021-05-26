Украина закрыла небо для Беларуси: что нужно знать

Перелеты Украина - Беларусь запрещены

Кабмин вводит запрет на авиационное сообщение с Республикой Беларусь с 00:00 26 мая. Это касается любых видов полетов между пунктами назначения на территории Украины и Беларуси авиакомпаниями обеих стран.

Также запрещено осуществление полетов в белорусском воздушном пространстве украинскими авиакомпаниями.

Как сообщили в "Украэрорухе", данные меры необходимы для обеспечения безопасности авиации и общества после инцидента с самолетом Ryanair в Минске и задержанием блогера Протасевича.

Какие рейсы отменили

На летний сезон 2021 были запланированы ежедневные полеты между Минском и 5-ю городами Украины.

После введения запрета с 26 мая не будут осуществляться плановые рейсы "Мотор Сич" Запорожье - Минск.

Также отменяются рейсы "Белавиа":

Минск - Киев;

Минск - Одесса;

Минск - Харьков;

Минск - Львов.

Ранее между странами выполнялось 65 авиаперелетов в неделю.

МАУ будет облетать Беларусь

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не выполняет прямых рейсов в Беларусь с 2019 года, однако некоторые маршруты следуют через ее воздушное пространство.

В МАУ заявили, что поддерживают решение правительства о закрытии авиасообщения, поэтому регулярные рейсы компании в Вильнюс и чартеры в Финляндию (Хельсинки, Вааса) будут направляться в облет территории Беларуси. Это повлечет увеличение продолжительности полета на 40 минут, однако стоимость билетов авиакомпания повышать не планирует.

Что важно знать пассажирам

Закрытие авиасообщения с Беларусью квалифицировано в Украине как форс-мажор, в связи с чем компенсация стоимости билетов не предусмотрена.

Перевозчик обязан предупредить пассажиров об отмене рейсов не позднее, чем за 3 часа до начала регистрации.

Министерство инфраструктуры также проинформировало пассажиров об увеличении времени полетов из-за блокировки белорусского авиапространства. Продолжительность рейсов, которые ранее проходили над Беларусью, может оказаться на 25-30 минут дольше.

Украинцам, которые хотят вернуться из Беларуси, в ГП "Украэрорух" рекомендуют обратиться в дипломатические представительства Украины на территории Беларуси.

При возникновении сложностей следует оставить заявку в контактном центре Министерства иностранных дел. Граждане Украину также могут покинуть Беларусь через сухопутную границу.

Реакция Беларуси на блокировку полетов

В МИД Украины поступила нота протеста, в которой белорусские дипломаты заявили, что восприняли действия украинской стороны "с удивлением", поскольку авиационное происшествие с посадкой самолета не имеет отношения к Украине.

В документе говорится, что посольство Беларуси "рассчитывает, что возмутительное решение Украины по авиационной блокаде Республики Беларусь, целью которой является нанесение экономического ущерба авиационной отрасли Республики Беларусь, будет в самое ближайшее время отменено с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки самолета".

Какие страны отменили полеты над Беларусью

По решению саммита Совета Европы от 24 мая, авиаперевозчикам было рекомендовано отменить полеты в белорусском воздушном пространстве.

Окончательное решение о санкциях еще не вступило в силу, однако на данный момент маршруты рейсов изменили: AirBaltic (Латвия), Wizz Air (Венгрия), Austrian Airlines (Австрия), Air France (Франция), KLM (Нидерланды), Lufthansa (Германия), LOT (Польша), Singapore Airlines (Сингапур), Finnair (Финляндия), Iberia (Испания).

Правительство Литвы с 25 мая запретило прибытие и вылет из страны всех самолетов, которые следуют над Беларусью.

Кроме того, лидеры Евросоюза в понедельник приняли политическое решение о запрете белорусским самолетам летать в Европу.

Во Франции и Великобритании приостановили лицензию на полеты лайнеров "Белавиа". После чего в национальной авиакомпании Беларуси также сообщили об отмене сообщения с этими странами до 30 октября 2021.

При этом прямые рейсы в Беларусь и над ее воздушным пространством продолжают осуществлять Turkish Airlines, Ryanair, российские, китайские, южнокорейские авиакомпании.