Запрет авиасообщения с Беларусью: стало известно, как увеличится время полетов
В связи с запретом авиасообщения между Украиной и Беларусью существенно увеличится продолжительность полетов, маршрут которых проходил через белорусское воздушное пространство. Время таких полетов может увеличиться на 25-35 минут.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.
В министерстве подчеркнули, что сейчас могут говорить только о рейсах украинских компаний.
"По предварительным расчетам, продолжительность полетов в обход Беларуси в среднем вырастет на 25-35 минут", - сообщили в МИУ.
Что касается того, подорожают ли билеты, то у министерства нет этой информацию, поскольку цены на билеты устанавливает сам перевозчик.
Напомним, уже с полуночи 26 мая 2021 года будет закрыто авиасообщение между Украиной и Беларусью. Это стало реакцией на инцидент с самолетом Ryanair и задержание основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.
Посольство Украины в Беларуси уже выпустило разъяснение того, как украинские граждане смогут покинуть территорию Беларуси. В частности, из этой страны можно будет выехать через пункты пропуска на сухопутной границе. На сегодня между странами работают шесть таких пунктов.