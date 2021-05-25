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Запрет авиасообщения с Беларусью: стало известно, как увеличится время полетов

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Киев, Вторник 25 мая 2021 16:55
Запрет авиасообщения с Беларусью: стало известно, как увеличится время полетов Фото: облет Беларуси на полчаса увеличит продолжительность полетов (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В связи с запретом авиасообщения между Украиной и Беларусью существенно увеличится продолжительность полетов, маршрут которых проходил через белорусское воздушное пространство. Время таких полетов может увеличиться на 25-35 минут.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

В министерстве подчеркнули, что сейчас могут говорить только о рейсах украинских компаний.

"По предварительным расчетам, продолжительность полетов в обход Беларуси в среднем вырастет на 25-35 минут", - сообщили в МИУ.

Что касается того, подорожают ли билеты, то у министерства нет этой информацию, поскольку цены на билеты устанавливает сам перевозчик.

Напомним, уже с полуночи 26 мая 2021 года будет закрыто авиасообщение между Украиной и Беларусью. Это стало реакцией на инцидент с самолетом Ryanair и задержание основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Посольство Украины в Беларуси уже выпустило разъяснение того, как украинские граждане смогут покинуть территорию Беларуси. В частности, из этой страны можно будет выехать через пункты пропуска на сухопутной границе. На сегодня между странами работают шесть таких пунктов.

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