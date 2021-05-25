Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
Кабинет министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Такое решение принято после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"С 00 часов 00 минут 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуре, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", - сообщил премьер.
Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Кроме этого правительство поручило погранслужбе прекратить оформление пассажиров, которые следуют из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов.
"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - пояснил Шмыгаль.
Напомним, ранее в Офисе президента говорили, что перед решением о прекращении полетов над Беларусью необходимо провести консультации на разных уровнях.
Отметим, в воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом был задействован даже истребитель.
После этого авиакомпании решили изменить маршруты своих самолетов, чтобы они не летели над Беларусью.
Кроме этого сообщалось, что Евросоюз может приостановить и наземное транспортное сообщение с Беларусью.
Как писало РБК-Украина, Роман Протасевич находился на борту самолета Ryanair, который осуществлял рейс из Афин в Вильнюс. После принудительной посадки Протасевича задержали. Он внесен в Беларуси в список террористов.