Україна закрила небо для Білорусі: що потрібно знати

Перельоти Україна - Білорусь заборонено

Кабмін вводить заборону на авіаційне сполучення з Республікою Білорусь з 00:00 26 травня. Це стосується будь-яких видів польотів між пунктами призначення на території України і Білорусі авіакомпаніями обох країн.

Також заборонено здійснення польотів в білоруському повітряному просторі українськими авіакомпаніями.

Як повідомили в "Украерорусі", дані заходи необхідні для забезпечення безпеки авіації та суспільства після інциденту з літаком Ryanair в Мінську і затриманням блогера Протасевича.

Які рейси скасували

На літній сезон 2021 були заплановані щоденні польоти між Мінськом і 5-ма містами України.

Після введення заборони з 26 травня не будуть здійснюватися планові рейси "Мотор Січ" Запоріжжя - Мінськ.

Також скасовуються рейси "Бєлавіа":

Мінськ - Київ;

Мінськ - Одеса;

Мінськ - Харків;

Мінськ - Львів.

Раніше між країнами виконувалося 65 авіаперельотів на тиждень.

МАУ буде облітати Білорусь

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" не виконує прямих рейсів в Білорусь з 2019 року, проте деякі маршрути слідують через її повітряний простір.

У МАУ заявили, що підтримують рішення уряду про закриття авіасполучення, тому регулярні рейси компанії в Вільнюс і чартери до Фінляндії (Гельсінкі, Вааса) направлятимуться в обліт території Білорусі. Це спричинить збільшення тривалості польоту на 40 хвилин, проте вартість квитків авіакомпанія підвищувати не планує.

Що важливо знати пасажирам

Закриття авіасполучення з Білоруссю кваліфіковано в Україні як форс-мажор, в зв'язку з чим компенсація вартості квитків не передбачена.

Перевізник зобов'язаний попередити пасажирів про скасування рейсів не пізніше, ніж за 3 години до початку реєстрації.

Міністерство інфраструктури також поінформувало пасажирів про збільшення часу польотів через блокування білоруського авіапростору. Тривалість рейсів, які раніше проходили над Білоруссю, може бути на 25-30 хвилин довшою.

Українцям, які хочуть повернутися з Білорусі, в ДП "Украерорух" рекомендують звернутися до дипломатичних представництв України на території Білорусі.

При виникненні труднощів слід залишити заявку в контактному центрі Міністерства закордонних справ. Громадяни України також можуть покинути Білорусь через сухопутний кордон.

Реакція Білорусі на блокування польотів

У МЗС України надійшла нота протесту, в якій білоруські дипломати заявили, що сприйняли дії української сторони "з подивом", адже авіаційна подія з посадкою літака не має відношення до України.

У документі говориться, що посольство Білорусі "розраховує, що обурливе рішення України щодо авіаційної блокади Республіки Білорусь, метою якої є нанесення економічних збитків авіаційній галузі Республіки Білорусь, буде в найближчий час скасовано з урахуванням об'єктивного розгляду всіх обставин посадки літака".

Які країни скасували польоти над Білоруссю

За рішенням саміту Ради Європи від 24 травня, авіаперевізникам було рекомендовано скасувати польоти в білоруському повітряному просторі.

Остаточне рішення про санкції ще не набуло чинності, проте маршрути рейсів наразі змінили: AirBaltic (Латвія), Wizz Air (Угорщина), Austrian Airlines (Австрія), Air France (Франція), KLM (Нідерланди), Lufthansa (Німеччина), LOT (Польща), Singapore Airlines (Сінгапур), Finnair (Фінляндія), Iberia (Іспанія).

Уряд Литви з 25 травня заборонив прибуття і виліт з країни всіх літаків, які слідують над Білоруссю.

Крім того, лідери Євросоюзу в понеділок ухвалили політичне рішення про заборону білоруським літакам літати до Європи.

У Франції та Великобританії вже призупинили ліцензію на польоти лайнерів "Бєлавіа". Після чого в національній авіакомпанії Білорусі також повідомили про скасування сполучення з цими країнами до 30 жовтня 2021.

При цьому прямі рейси в Білорусь і над її повітряним простором продовжують здійснювати Turkish Airlines, Ryanair, російські, китайські, південнокорейські авіакомпанії.