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Как украинцам покинуть территорию Беларуси: разъяснение посольства

Новина українською →
Минск, Вторник 25 мая 2021 16:29
Как украинцам покинуть территорию Беларуси: разъяснение посольства Фото: пункты пропуска на границе с Беларусью будут работать (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Украина с 26 мая 2021 года закрывает авиасообщение с Беларусью. Тем не менее граждане смогут воспользоваться сухопутной границей.

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Беларуси.

Сообщается, что гражданам Украины, которые будут с 26 мая авиационным путем прибывать в Беларусь с территории третьих стран с целью транзитного проезда для возвращения в Украину, нужно заявить о цели прибытия на пограничном контроле.

В случае получения разрешения на транзит необходимо в течение 24 часов выехать наземным транспортом в Украину. Отметим, такой маршрут популярен у граждан Украины, которые на самолетах добираются в Россию и наоборот.

"В настоящее время на украинско-белорусской границе функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения "Мокраны - Доманово", "Мохро - Дольск", "Новая Рудня - Выступовичи", "Александровка - Вильча", "Новая Гута - Новые Яриловичи", "Веселовка - Сеньковка", - отмечает посольство.

Кроме того, в случае въезда в Беларусь с территории Украины или из третьей страны (не с целью транзита), нужно предъявить ПЦР-тест и пройти десятидневную самоизоляцию. Только после этого можно будет выехать в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. При этом украинским авиакомпаниям запрещено пользоваться воздушным пространством этой страны.

РБК-Украина писало, какие авиакомпании уже облетают Беларусь.

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