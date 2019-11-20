Как Украина возвращала захваченные РФ корабли: главное

Сегодня, 20 ноября 2019 года, после годичного плена возвращаются корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". РБК-Украина вспоминает, как разворачивались события вокруг инцидента с захватом кораблей.

Освобожденные корабли начали прибывать в Очаков

Ближе к вечеру 20 ноября освобожденные корабли начали прибывать в украинский Очаков. Уже известно, что они находятся в плачевном состоянии. Как заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, "россияне их угробили" и поснимали даже плафоны, розетки и унитазы.

Фото: возвращение кораблей (dumskaya.net)

Украина и Россия договорились о возвращении кораблей

15 ноября российская газета "Коммерсантъ" первой сообщила о подготовке трех кораблей к передаче Украине. А уже 17 ноября российская сторона начала буксировать их в открытое море, чтобы вернуть их в нейтральных водах. При этом оружие членов экипажа, рации и судовые документы остались в России в качестве "вещественных доказательств". Сама передача состоялась 18 ноября.

Экипаж кораблей освободили на два месяца раньше

В рамках большого обмена пленными 7 сентября 2019 года все 24 украинских моряка, захваченные вместе с кораблями, были переданы Украине. В тот же день им вручили награды и присвоили очередные воинские звания.

Первые слухи об освобождении экипажа захваченных кораблей

В середине лета замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, что стороны обсуждают возможность обмена моряков. А уже 21 августа российские СМИ дали информацию о принципиальной договоренности между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным о передаче моряков в рамках обмена пленными.

Международный трибунал

В апреле Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав немедленного освобождения задержанных кораблей вместе с их экипажами. 25 мая Трибунал обязал Российскую Федерацию удовлетворить требование Украины, однако в Кремле заявили, что данный инцидент был неподсуден международной инстанции.

Захват кораблей и судьба моряков

25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные захватили корабли Военно-морских сил Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые пытались пройти из Одессы в Мариуполь. В ходе захвата несколько членов экипажей получили ранения, всех моряков сначала доставили в оккупированную Керчь, затем в Симферополь, где "местный суд" взял их под стражу за якобы нарушение российской границы.

На следующий день Украина ввела военное положение в ряде областей, которое продлилось в течение месяца.

Евросоюз, страны НАТО, Генассамблея ООН и ПАСЕ осудили действия России и призвали освободить моряков. Кроме того, в отношении участников захвата кораблей были введены санкции.