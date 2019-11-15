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Россия вернет захваченные украинские корабли до нормандской встречи

Новости » Политика     15.11.2019 - 19:19
Россия вернет захваченные украинские корабли до нормандской встречи
Фото: захваченные украинские корабли (mil.in.ua)

Киев и Москва обсуждают дату и место передачи кораблей

Российская Федерация вернет Украине захваченные в Керченском проливе военные корабли до проведения саммита в нормандском формате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщают в росСМИ, стороны уже обсуждают дату и место передачи захваченных украинских военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Переговоры между Киевом и Москвой находятся на финальном этапе.

Отмечается, что передача захваченных кораблей состоится в море. Судна со штатным вооружением, но без боеприпасов будут отбуксированы российскими буксирами в оговоренную сторонами точку, где их встретят буксиры Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки требуют, чтобы Россия немедленно вернула Украине захваченные в Керченском проливе военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". США призвали Москву выполнить решение Международного трибунала.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев направил России ноту с требованием отдать захваченные в Керченском проливе украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Во внешнеполитическом ведомстве хотят узнать дату и время, когда можно забрать захваченные судна.

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