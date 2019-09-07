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Освобожденным морякам вручили награды и повысили в звании

Новости » Политика    07.09.2019 - 17:26
Освобожденным морякам вручили награды и повысили в звании
Фото: украинские моряки в "Борисполе" (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Моряки получили награды по прибытию в аэропорт "Борисполь"

Украинским морякам, которые были освобождены в результате обмена пленными между Украиной и Россией, вручили награды и повысили в званиях. Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил Украины.

Сообщается, что награды и воинские звания освобожденным морякам вручил командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко в аэропорту "Борисполь".

"Сегодня, в аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью, и наградами. Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу 7 сентября состоялся обмен в формате "35 на 35" между Украиной и Российской Федерацией.

Также РБК-Украина сообщал, что 18 сентября в Минске контактная группа может обсудить возможный обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе. В частности, сообщается, что во время встречи контактной группы в Минске могут принять решение об обмене в формате "200 на 70". Также будет обсуждаться вопрос окончательного разведения сил и средств в зонах на линии соприкосновения в Петровском и Золотом.

Обмен в формате "200 на 70" между Украиной и ОРДЛО вынесут на обсуждение в Минске Волкер надеется на дальнейший обмен пленными между Украиной и РФ
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