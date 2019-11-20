Як Україна повертала захоплені РФ кораблі: головне

Сьогодні, 20 листопада 2019 року, після річного полону повертаються кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу". РБК-Україна згадує, як розгорталися події навколо інциденту із захопленням кораблів.

Звільнені кораблі почали прибувати до Очакова

Ближче до вечора 20 листопада звільнені кораблі почали прибувати до українського Очакова. Вже відомо, що вони знаходяться в жалюгідному стані. Як заявив командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко, "росіяни їх угробили" і познімали навіть плафони, розетки та унітази.

Фото: повернення кораблів (dumskaya.net)



Україна і Росія домовилися про повернення кораблів

15 листопада російська газета "Коммерсант" першою повідомила про підготовку трьох кораблів до передачі Україні. А вже 17 листопада російська сторона почала буксирувати їх у відкрите море, щоб повернути їх в нейтральних водах. При цьому зброя членів екіпажу, рації та суднові документи залишилися в Росії в якості "речових доказів". Сама передача відбулася 18 листопада.

Екіпаж кораблів звільнили на два місяці раніше

В рамках великого обміну полоненими 7 вересня 2019 року всі 24 українських моряка, захоплені разом з кораблями, були передані Україні. У той же день їм вручили нагороди та присвоїли чергові військові звання.

Перші чутки про звільнення екіпажу захоплених кораблів

В середині літа заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін повідомив, що сторони обговорюють можливість обміну моряків. А вже 21 серпня російські ЗМІ дали інформацію про принципову домовленість між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним про передачу моряків в рамках обміну полоненими.

Міжнародний трибунал

У квітні Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права, зажадавши негайного звільнення затриманих кораблів разом з їх екіпажами. 25 травня Трибунал зобов'язав Російську Федерацію задовольнити вимогу України, проте в Кремлі заявили, що даний інцидент був неосудний міжнародної інстанції.

Захоплення кораблів і доля моряків

25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові захопили кораблі Військово-морських сил України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", які намагалися пройти з Одеси до Маріуполя. В ході захоплення кілька членів екіпажів отримали поранення, всіх моряків спочатку доставили до окупованої Керчі, потім до Сімферополя, де "місцевий суд" взяв їх під варту за нібито порушення російського кордону.

Наступного дня Україна ввела воєнний стан у ряді областей, який тривав протягом місяця.

Євросоюз, країни НАТО, Генасамблея ООН і ПАРЄ засудили дії Росії та закликали звільнити моряків. Крім того, стосовно учасників захоплення кораблів були введені санкції.