ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Прибытие возвращенных Россией кораблей ожидается сегодня вечером

Новости » Политика     20.11.2019 - 15:44
Прибытие возвращенных Россией кораблей ожидается сегодня вечером
Фото: украинские корабли (mil.in.ua)

Корабли приближаются к Очакову

Украинские буксиры "Гайдамака", "Сапфир" и "Титан", которые забрали из оккупированного Крыма захваченные ФСБ военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", приближаются к порту Очакова (Николаевская область). Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на данные на сайте Marine Traffic.

Кроме того, отмечается, что источники "Крым.Реалии" сообщают, что прибытие кораблей ожидается сегодня вечером.

Фото: скриншоты

РБК-Украина писало, что переданные Россией корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" пройдут тщательную проверку и экспертизу.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что возвращенные Россией корабли подходят к территориальным водам Украины, своим ходом не идут, "россияне их угробили". Воронченко отметил, что корабли подойдут примерно через 16 часов (ночью 21 ноября).

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача захваченных украинских кораблей не связана с решением трибунала ООН.

Командующий ВМС рассказал о состоянии возвращенных Россией кораблей Зеленский отреагировал на возвращение Украине кораблей
Новости Украины корабль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь