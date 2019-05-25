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Международный трибунал обязал РФ освободить украинских моряков

Новости » Политика    25.05.2019 - 13:53
Международный трибунал обязал РФ освободить украинских моряков
Иллюстративное фото (twitter.com dw.com)

Суд обязал освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву обязал Российскую Федерацию немедленно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Международный трибунал, который заседает в Гамбурге, в субботу, 25 мая 2019 огласил решение по требованию Украины об освобождении украинских моряков и военных кораблей.

Украинскую делегацию представляет заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Российская сторона отказалась принимать участие в заседаниях трибунала.

Зеркаль заявила, что приказ Международного трибунала является четким сигналом для РФ, что она не может безнаказано нарушать международное право.

"Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву", - сообщила Зеркаль.

Напомним, что 10 мая, Международный морской трибунал по морскому праву завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Во время заседания заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила о захвате РФ украинских моряков в Керченском проливе и просила об освобождении моряков.

 

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