Украина увеличит присутствие ВМС в Азовском море

Генштаб ВСУ также предлагает усилить охрану побережья моря

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины увеличит присутствие в Азовском море в связи с действиями России, связанным с блокированием судов. Об этом сообщил руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью "BBC News Украина".

По словам Муженко, кроме увеличения ВМС в море, Генштаб ВСУ предлагает также усилить охрану морского побережья.

"Присутствие украинских ВМС в акватории Азовского моря обязательно нужно увеличить. Мы планируем не только усиление присутствия в море, но и проведение мероприятий по обороне побережья Азовского моря", - сказал руководитель Генштаба.

Также он отметил, что в акватории моря сейчас пограничники действуют своими силами, однако увеличение численности формирований ВМС также будет осуществлен обязательно.

Напомним, как заявили в Государственном департаменте США, действия России в Азовском море являются попыткой дестабилизации Украины. Ранее эксперты в Вашингтоне предупреждали, что Россия приблизилась к аннексии Азовского моря и Киев почти не имеет инструментов, чтобы этому помешать.

Отметим, Россия задержала многочисленные суда, которые направлялись в порты Бердянска и Мариуполя в течение последних месяцев. Сейчас Украина ведет переговоры со странами Евросоюза и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Добавим, что президент Украины Петр Порошенко отметил, что рассчитывает на поддержку международных партнеров в усилении давления на РФ для снятияя российской блокады в Азовском море.

Также заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Украина изучает силовой сценарий разблокировки Азовского моря в ответ на действия Российской Федерации.

Ранее, 9 июля 2018 года, командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что ситуация в Черном море очень напряженная, в том числе в связи с игнорированием Россией норм международного морского права.

Черноморский флот России 15 августа, с 7:00 до 20:00, объявил закрытым для судоходства район в северо-западной части Черного моря от мыса Тарханкут до дельты Дуная. В закрытии морского района приняли участие корабли и катера Черноморского флота, а именно: малый противолодочный корабль "Поворино", катер связи "КСВ-2155", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин".