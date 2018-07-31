Порошенко розраховує на міжнародну підтримку для зняття блокади РФ в Азовському морі

Новини Політика 31.07.2018 - 13:01
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Санц ЄС пртів РФ за будівництво Керченського мосту Порошенко вважає первим кроком на шляху до зняття блокади Азовського моря

Президент України Петро Порошенко розраховує на підтримку міжнародних партнерів у посиленні тиску на Російську Федерацію (РФ) задля зняття російської блокади в Азовському морі. Про це глава держави написав у Twitter.

Зокрема, за словами Порошенка, першим кроком до цього стали санкції Ради Європейського союзу проти компаній, що причетні до будівництва Керченського мосту в окупованому Криму.

"Керченський санкційний список" відкрив нову сторінку спільної протидії агресивним діям Кремля щодо здійснення фактичної блокади українських морських портів в Азовському морі. У взаємодії з міжнародними партнерами знайдемо дієві механізми припинення російської морської блокади", - Написав Порошенко.

Порошенко розраховує на міжнародну підтримку для зняття блокади РФ в Азовському морі

Нагадаємо, 31 липня 2018 року стало відомо, що Європейський союз запровадив санкції проти шести компаній з Російської Федерації за будівництво Кримського мосту.

Також у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) заявили цього ж дня ініціює застосування санкцій до осіб, які були залучені в процес незаконного будівництва Керченського мосту в окупованому Криму.

Раніше у Державній прикордонній службі заявили, що Російська Федерація використовує договір про співпрацю у басейні Азовського моря як засіб тиску на Україну. 

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Теги:  Порошенко Петро,  Керченский мост,  Азовское море,  Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС