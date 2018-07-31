Порошенко розраховує на міжнародну підтримку для зняття блокади РФ в Азовському морі

Санц ЄС пртів РФ за будівництво Керченського мосту Порошенко вважає первим кроком на шляху до зняття блокади Азовського моря

Президент України Петро Порошенко розраховує на підтримку міжнародних партнерів у посиленні тиску на Російську Федерацію (РФ) задля зняття російської блокади в Азовському морі. Про це глава держави написав у Twitter.

Зокрема, за словами Порошенка, першим кроком до цього стали санкції Ради Європейського союзу проти компаній, що причетні до будівництва Керченського мосту в окупованому Криму.

"Керченський санкційний список" відкрив нову сторінку спільної протидії агресивним діям Кремля щодо здійснення фактичної блокади українських морських портів в Азовському морі. У взаємодії з міжнародними партнерами знайдемо дієві механізми припинення російської морської блокади", - Написав Порошенко.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року стало відомо, що Європейський союз запровадив санкції проти шести компаній з Російської Федерації за будівництво Кримського мосту.

Також у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) заявили цього ж дня ініціює застосування санкцій до осіб, які були залучені в процес незаконного будівництва Керченського мосту в окупованому Криму.

Раніше у Державній прикордонній службі заявили, що Російська Федерація використовує договір про співпрацю у басейні Азовського моря як засіб тиску на Україну.