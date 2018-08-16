Україна збільшить присутність ВМС в Азовському морі

Генштаб ЗСУ також пропонує посилити охорону узбережжя моря

Військово-морські сили Збройних сил України збільшить присутність в Азовському морі у зв’язку з діями Росії, пов'язаним з блокуванням суден. Про це повідомив керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко в інтерв'ю "BBC News Україна".

За словами Муженка, окрім збільшення ВМС у морі, Генштаб ЗСУ пропонує також посилити охорони морського узбережжя.

"Присутність українських ВМС в акваторії Азовського моря обов'язково треба збільшити. Ми плануємо не тільки посилення присутності в морі, а й проведення заходів з оборони узбережжя Азовського моря", - сказав керівник Генштабу.

Також він зауважив, що в акваторії моря наразі прикордонники діють своїми силами, проте збільшення чисельності формувань ВМС також буде здійснено обов'язково.

Нагадаємо, як заявили у Державному департаменті США, дії Росії в Азовському морі є спробою дестабілізації України. Раніше експерти у Вашингтоні застерігали, що Росія наблизилася до анексії Азовського моря і Київ майже не має інструментів, щоб цьому перешкодити.

Зазначимо, Росія затримала численні судна, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя протягом останніх місяців. Наразі Україна проводить переговори з країнами Євросоюзу та США щодо запровадження санкцій проти Росії у відповідь на блокаду Азовського моря.

Додамо, що президент України Петро Порошенко зазначив, що розраховує на підтримку міжнародних партнерів у посиленні тиску на РФ для зняття російської блокади в Азовському морі.

Також заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що Україна вивчає силовий сценарій розблокування Азовського моря у відповідь на дії Російської Федерації.

Раніше, 9 липня 2018 року, командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко також заявив, що ситуація в Чорному морі дуже напружена, в тому числі в звя'зку з ігноруванням Росією норм міжнародного морського права.

Чорноморський флот Росії 15 серпня, з 7:00 до 20:00, оголосив закритим для судноплавства район у північно-західній частині Чорного моря від мису Тарханкут до дельти Дунаю. У закритті морського району взяли участь кораблі та катери Чорноморського флоту, а саме: малий протичовновий корабель "Поворіно", катер зв'язку "КСВ-2155", морський тральщик "Віце-адмірал Захар'їн".