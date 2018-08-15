Дії РФ у Азовському морі є спробою дестабілізувати Україну, - Держдеп

США закликають Росію припинити створювати перепони міжнародному транспортному судноплавству в Азовському морі

Дії Росії в Азовському морі є спробою дестабілізації України. Про це заявили у Державному департаменті США, передає "Голос Америки".

"Ми вважаємо перепони міжнародному транспортному судноплавству в Азовському морі з боку Росії черговим прикладом спроб РФ дестабілізувати Україну. США продовжують підтримувати суверенітет України та її територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Ми також закликаємо Росію припинити створювати перепони міжнародному транспортному судноплавству в Азовському морі", - сказали у Держдепі.

Зазначимо, Росія затримала численні судна, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя протягом останніх місяців.

Україна проводить переговори з країнами Євросоюзу та США щодо запровадження санкцій проти Росії у відповідь на блокаду Азовського моря.

Раніше експерти у Вашингтоні застерігали, що Росія наблизилася до анексії Азовського моря і Київ майже не має інструментів, щоб цьому перешкодити.

Нагадаємо, Україна вивчає силовий сценарій розблокування Азовського моря у відповідь на дії Російської Федерації.