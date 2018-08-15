Росія сьогодні закрила для судноплавства район від Криму до Дунаю

В РФ 15 серпня, з 7:00 до 20:00, оголосили закритим район у північно-західній частині Чорного моря від мису Тарханкут до дельти Дунаю

Чорноморський флот Росії 15 серпня, з 7:00 до 20:00, оголосив закритим для судноплавства район у північно-західній частині Чорного моря від мису Тарханкут до дельти Дунаю. Про це повідомляє "Мілітарний портал".

Повідомляється, що згідно з інформацією ресурсу з моніторингу руху цивільних суден ShippingExplorer в Чорному морі в цьому районі знаходяться декілька цивільних суден, які припинили рух і стали на якір, а саме: вантажне судно Nahide-M, танкер Hercules, танкер Yukon Star.

Також стало відомо, що російські військові кораблі попереджали цивільні судна Ocean Force і BFP Melody про необхідність зміни курсу в зв'язку з закриттям морського району.

Відзначимо, що в закритті морського району беруть участь кораблі та катери Чорноморського флоту, а саме: малий протичовновий корабель "Поворино", катер зв'язку "КСВ-2155", морський тральщик "Віце-адмірал Захар'їн".

У Міноборони Росії повідомили, що в рамках вчення МПК "Повороно" і "Єйськ" виконали стрільби по повітряних цілях із зенітно-ракетного комплексу "Оса-МА", а також застосували артилерію з морського буксируваному щиту, що імітує корабель умовного супротивника".

Фото (mil.in.ua)

Нагадаємо, раніше командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко заявив, що ситуація в Чорному морі дуже напружена, в тому числі з-за ігнорування Росією норм міжнародного морського права.