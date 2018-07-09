Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Ситуация в Черном море напряженная, - командующий ВМС ВСУ

НовостиОбщество    09.07.2018 - 12:49
Фото: Игорь Воронченко (mil.gov.ua)
Фото: Игорь Воронченко (mil.gov.ua)

Воронченко рассказал об игнорирование Россией норм международного морского права

Ситуация в Черном море очень напряженная, в том числе из-за игнорирования Россией норм международного морского права. Об этом заявил во время церемонии открытия украинско-американских учений "Си Бриз-2018" командующий Военно-морских сил Вооруженных сил (ВМС ВС) Украины Игорь Воронченко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, Воронченко рассказал об игнорировании Россией норм международного морского права, а также о продолжающейся аннексии украинской экономической зоны в Черном и Азовском морях, "особенно в Азовском море".

При этом командующий ВМС ВСУ отметил, что учения "Си Бриз-2018" помогут украинским военным адекватно реагировать на эти угрозы.

Напомним, что сегодня, 9 июля, в Одессе открываются украинско-американские военные учения серии "Си Бриз".

В учениях задействованы около 30 военных кораблей, катеров, судов обеспечения, турецкая подводная лодка.

В акваторию Черного моря вошло судно ВМФ США для участия в Sea Breeze Порошенко назвал строительство общежитий для военных самым масштабным за всю историю ВСУ
Теги публикации: Одесса, Вооруженные силы Украины, ВМС, Воронченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь