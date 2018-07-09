Ситуация в Черном море напряженная, - командующий ВМС ВСУ

Воронченко рассказал об игнорирование Россией норм международного морского права

Ситуация в Черном море очень напряженная, в том числе из-за игнорирования Россией норм международного морского права. Об этом заявил во время церемонии открытия украинско-американских учений "Си Бриз-2018" командующий Военно-морских сил Вооруженных сил (ВМС ВС) Украины Игорь Воронченко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, Воронченко рассказал об игнорировании Россией норм международного морского права, а также о продолжающейся аннексии украинской экономической зоны в Черном и Азовском морях, "особенно в Азовском море".

При этом командующий ВМС ВСУ отметил, что учения "Си Бриз-2018" помогут украинским военным адекватно реагировать на эти угрозы.

Напомним, что сегодня, 9 июля, в Одессе открываются украинско-американские военные учения серии "Си Бриз".

В учениях задействованы около 30 военных кораблей, катеров, судов обеспечения, турецкая подводная лодка.