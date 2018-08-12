Україна вивчає силовий сценарій розблокування Азовського моря, - Тука

У той же час Тука не бачить чисто військового шляху вирішення проблеми блокади Азовського моря

Україна вивчає силовий сценарій розблокування Азовського моря у відповідь на дії Російської Федерації. Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

Зокрема, Тука зазначив, що силове розблокування Азовського моря вивчається. У той же час він підкреслив, що не готовий оприлюднити такий сценарій.

"Ситуація дуже складна, але я не можу сказати, що ми його (Азовське море, - ред.) втратили. Я не готовий оприлюднити певні сценарії, які ми зараз вивчаємо, в тому числі застосування сили щодо розблокування. Питання дуже складне. І я просто не хотів би зараз, не маючи певного рішення, розповідати про майбутні дії", - сказав Тука.

Він також додав, що не бачить чисто військового шляху вирішення даної проблеми.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що військово-політичне керівництво Російської Федерації розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.

Крім того, президент України Петро Порошенко зазначив, що розраховує на підтримку міжнародних партнерів у посиленні тиску на РФ для зняття російської блокади в Азовському морі.