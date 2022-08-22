Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости

День Независимости 2022 в Украине пройдет без торжеств и с дополнительными ограничениями в ряде регионов. Причиной тому является развязанная Россией полномасштабная война и угроза ракетных ударов со стороны оккупанта.
Подробнее о том, как в украинских городах готовятся ко Дню Независимости - в материале РБК-Украина ниже.
Информации об изменении времени комендантского часа на День Независимости в Киеве нет. Однако, некоторые ограничения все же вводятся. В частности, в столице запрещены массовые мероприятия. Кроме того, по информации источников РБК-Украина, сотрудников правительственного квартала просят эту неделю работать удаленно.
Кроме того, на праздничные дни метро Киева сокращает работу. Так, с 21 по 24 августа метрополитен будет работать с 6:00 до 21:00.
В Харькове и области с 22 августа изменяют время комендантского часа, начинаться он будет в 19:00 и продлиться до 7 утра следующего дня. Кроме того, на День Независимости анонсировали затяжной комендатский час - с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.
В указанное время запрещается находиться на улице.
Николаев не планируют закрывать на праздники, но некоторые ограничения все же будут введены. Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, готовится распоряжение о дистанционной работе в эти дни.
"Не проводим мероприятия, где будет массовое скопление людей, прошу от себя - не собираться", - добавил он.
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус накануне заявил, что на данный момент не планируют вводить дополнительные меры по ограничению въезда или выезда из Чернигова.
Комендантский час на День Независимости в Днепре пока вводить не планируют. Ранее в сети появилась информация об ограничениях, однако в ОВА ее опровергают.
Зеленский
Президент Владимир Зеленский в одном из недавних видеообращений заявлял, что "на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно гадкое, что-то особенно жестокое".
Кроме того, оккупанты анонсировали судилище над защитниками "Азовстали" в Мариуполе на 24 августа. Глава государства предупредил, что если этот псевдосуд состоится, то ни о каких переговорах с Россией больше не может быть речи.
Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не исключает, что 23 и 24 августа оккупанты могут увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. По его словам, в зоне риска, в частности, Киев.
МВД
Замминистра внутренних дел Евгений Енин ранее, говоря о возможной угрозе на День Независимости, заявлял, что украинцы должны быть готовы к разным сценариям. При этом он отметил, никакого штурма Киева или наступления россиян на этот день не предвидится.
Кроме того, в МВД призывают украинцев реагировать на сигналы тревоги и планировать маршруты передвижения так, чтобы рядом всегда были укрытия.