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Жителей Николаева просят неделю работать удаленно: Ким рассказал, закроют ли город

Новина українською →
Николаев, Понедельник 22 августа 2022 11:26
Жителей Николаева просят неделю работать удаленно: Ким рассказал, закроют ли город Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Николаев не будут закрывать на въезд и выезд на День независимости. Однако жителей города просят работать дистанционно из-за угрозы ударов со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Виталия Кима в Telegram.

Он отметил, что в Николаеве и других районах не будут вводить длительный комендантский час. Это касается и тех населенных пунктов, которые часто обстреливаются.

"Город закрывать мы не будем на 23-24 (августа - ред.). Прошу всех максимально аккуратно относиться к этой ситуации, потому что российские оккупанты угрожают тем, что будут обстреливать пункты принятия решения", - отметил Ким.

Он добавил, что в Николаеве не будут проводить массовых мероприятий ко Дню независимости. Жителей просят оставаться дома в праздничные дни.

"Готовим распоряжение о том, что рекомендуем всем дистанционно работать в эти дни, но при этом город не закрываем. Не проводим мероприятия, где массовое скопление людей, прошу от себя не собираться", - подчеркнул Ким.

Напомним, что 23 августа Украина отмечает День государственного флага, а 24 августа - День независимости. Однако в период военного положения выходные в эти дни не предусмотрены.

Украинцев предупредили о возможных ракетных ударах России по городам на День Независимости. Сотрудников правительственного квартала просят неделю работать из дома.

В Харьковской области из-за угрозы провокаций усилили комендантский час, а в Киеве запретили любые массовые мероприятия.,

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Николаев День независимости Украины Виталий Ким
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