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Никакого штурма россиян не предвидится: в МВД о Дне Независимости Украины

Новина українською →
Пятница 19 августа 2022 13:20
Никакого штурма россиян не предвидится: в МВД о Дне Независимости Украины Фото: Евгений Енин, первый заместитель министра внутренних дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия не готовится к наступлению в День Независимости Украины. Однако украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным "сюрпризам" от оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона.

По словам Енина, украинцы должны быть готовы к разным сценариям касаемо России, поскольку глава Кремля Владимир Путин любит символизм.

"Могу сразу сказать и это не секрет, что никакого штурма столицы или наступления русских на этот день (День Независимости, - ред.) не предвидится. В то же время на вооружении у россиян есть и ракеты и авиабомбы и другие, так сказать, сюрпризы, приготовленные для мирного населения Украины. Именно поэтому в эти дни особенно необходимо прислушиваться к советам, которые даем мы, которые дают военные администрации", - заявил Енин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде. В связи с чем День Независимости будет обычным рабочим днем.

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