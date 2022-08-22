Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності

Київ

Інформації про зміну часу комендантської години на День Незалежності в Києві немає. Однак, деякі обмеження все ж вводяться. Зокрема, у столиці заборонені масові заходи. Крім того, за інформацією джерел РБК-Україна, співробітників урядового кварталу просять цей тиждень працювати віддалено.

Крім того, на святкові дні метро Києва скорочує роботу. Так, з 21 по 24 серпня метрополітен працюватиме з 6:00 до 21:00.

Харків

У Харкові та області з 22 серпня змінюють час комендантської години, починатися вона буде о 19:00 і тривати до 7 ранку наступного дня. Крім того, на День Незалежності анонсували затяжну комендатську годину - з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

У зазначений час забороняється перебувати на вулиці.

Миколаїв

Миколаїв не планують закривати на свята, але деякі обмеження все ж будуть введені. Як повідомив глава ОВА Віталій Кім, готується розпорядження про дистанційну роботу в ці дні.

"Не проводимо заходи, де буде масове скупчення людей, прошу від себе - не збиратися", - додав він.

Чернігів

Глава Чернігівської ОВВА В'ячеслав Чаус напередодні заявив, що на даний момент не планують вводити додаткові заходи щодо обмеження в'їзду або виїзду з Чернігова.

Дніпро

Комендантську годину на День Незалежності в Дніпрі поки вводити не планують. Раніше в мережі з'явилася інформація про обмеження, проте в ОВА її спростовують.

Можливі ракетні удари

Зеленський

Президент Володимир Зеленський в одному з недавніх відеозвернень заявляв, що "на цьому тижні Росія може постаратися зробити щось особливо бридке, щось особливо жорстоке".

Крім того, окупанти анонсували судилище над захисниками "Азовсталі" в Маріуполі на 24 серпня. Глава держави попередив, що якщо цей псевдосуд відбудеться, то ні про які переговори з Росією більше не може бути мови.

Подоляк

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк не виключає, що 23 і 24 серпня окупанти можуть збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певного ряду наших міст. За його словами, в зоні ризику, зокрема, Київ.

МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін раніше, говорячи про можливу загрозу на День Незалежності, заявляв, що українці повинні бути готові до різних сценаріїв. При цьому він зазначив, ніякого штурму Києва або наступу росіян на цей день не передбачається.

Крім того, у МВС закликають українців реагувати на сигнали тривоги і планувати маршрути пересування так, щоб поруч завжди було укриття.