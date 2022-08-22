Российские хакеры могут усилить атаки: украинцам дали рекомендации

Фото: Российские хакеры могут усилить атаки против украинцев ко Дню Независимости (freepik.com)

Российские хакеры могут усилить атаки ко Дню Независимости, 24 августа. Украинцев предупреждают, что пострадать от хакеров может каждый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпецсвязи.

"Пострадать от хакеров может каждый! А в зоне повышенной опасности – госслужащие, военные, работники критической инфраструктуры, которые могут стать точкой доступа к информационным системам государства", - говорится в сообщении. Как обезопасить себя от хакерских атак? срочно измените все слабые пароли к важным аккаунтам, если они использовались до сих пор;

установите все необходимые обновления программ на компьютере и смартфоне;

просканируйте устройства с помощью антивирусов. Обязательно установите антивирус, если еще этого не сделали;

удалите все сломанные пиратские программы, которые устанавливали ранее - они могут представлять опасность;

удалите российские программы, если до сих пор ими пользуетесь;

сделайте резервные копии важных документов и файлов;

настройте, где возможно, двухфакторную аутентификацию;

не загружайте файлы из неизвестных источников;

помните, что ссылки на фишинговые сайты могут быть замаскированы под поздравление с праздником;

обращайте особое внимание на e-mail, ведь часто хакеры атакуют именно посредством рассылки опасных электронных писем с "горячими" темами;

не разглашайте и не публикуйте персональные данные и важную информацию о себе;

доверяйте только информацию из официальных и проверенных источников;

если видите информацию о “материальной помощи ко Дню Независимости”, “дополнительных выплатах к празднику” или другим подобным обещаниям, обязательно проверьте это на официальных ресурсах органов власти;

если загрузили опасный файл на рабочем компьютере, сообщите об этом в службу информационной безопасности (Киберполиция: callcenter@cyberpolice.gov.ua или CERT-UA: cert@cert.gov.ua);