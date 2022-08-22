Российские хакеры могут усилить атаки: украинцам дали рекомендации
Российские хакеры могут усилить атаки ко Дню Независимости, 24 августа. Украинцев предупреждают, что пострадать от хакеров может каждый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпецсвязи.
"Пострадать от хакеров может каждый! А в зоне повышенной опасности – госслужащие, военные, работники критической инфраструктуры, которые могут стать точкой доступа к информационным системам государства", - говорится в сообщении.
Как обезопасить себя от хакерских атак?
- срочно измените все слабые пароли к важным аккаунтам, если они использовались до сих пор;
- установите все необходимые обновления программ на компьютере и смартфоне;
- просканируйте устройства с помощью антивирусов. Обязательно установите антивирус, если еще этого не сделали;
- удалите все сломанные пиратские программы, которые устанавливали ранее - они могут представлять опасность;
- удалите российские программы, если до сих пор ими пользуетесь;
- сделайте резервные копии важных документов и файлов;
- настройте, где возможно, двухфакторную аутентификацию;
- не загружайте файлы из неизвестных источников;
- помните, что ссылки на фишинговые сайты могут быть замаскированы под поздравление с праздником;
- обращайте особое внимание на e-mail, ведь часто хакеры атакуют именно посредством рассылки опасных электронных писем с "горячими" темами;
- не разглашайте и не публикуйте персональные данные и важную информацию о себе;
- доверяйте только информацию из официальных и проверенных источников;
- если видите информацию о “материальной помощи ко Дню Независимости”, “дополнительных выплатах к празднику” или другим подобным обещаниям, обязательно проверьте это на официальных ресурсах органов власти;
- если загрузили опасный файл на рабочем компьютере, сообщите об этом в службу информационной безопасности (Киберполиция: callcenter@cyberpolice.gov.ua или CERT-UA: cert@cert.gov.ua);
Напомним, украинцев призвали избегать людных мест на День Независимости, 24 августа. Также граждан предупредили об угрозе ракетных ударов.
Подробнее о подготовке ко Дню Независимости можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.