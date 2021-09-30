Угроза безвизу с ЕС, увольнение мэра Запорожья и новый рекорд цены на газ в Европе: новости за 29 сентября

"Радио Свобода" сообщило об угрозе безвизу, в Запорожье городской совет проголосовал за увольнение Владимира Буряка с должности мэра, цена на газ в Европе установила новый максимум. Подробнее о том, что произошло в среду, 29 сентября - в материале РБК-Украина.

"Радио Свобода" сообщило об угрозе безвизу

Некоторые страны-участницы Евросоюза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для ряда третьих стран. В частности, Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Об этом сообщает "Радио Свобода", в распоряжении которого якобы оказался внутренних документ ЕС. Издание пишет, что такой вопрос подняли из-за частых нарушений, поскольку граждане этих стран пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.

При этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг слухи о том, что Украина и другие страны могут потерять безвизовый режим с Евросоюзом. Он назвал новость фейком.

В МИД Украины также сообщили, что украинская сторона не получала официальных сигналов со стороны Евросоюза об отмене безвизового режима. Причин для принятия такого решения нет.

Буряка уволили с должности мэра Запорожья

Запорожье осталось без городского головы. Вечером 29 сентября Запорожский городской совет проголосовал за увольнение Владимира Буряка с должности мэра.

"Было проведено тайное голосование. В нем приняли участие 50 депутатов. Из них поддержали решение о прекращении полномочий городского головы 45, против голосовали 2, воздержались 3", - рассказали в горсовете.

В Киеве разоблачили схему массовой подделки COVID-сертификатов и тестов

В Киеве разоблачили мужчину и женщину, которые массово подделывали COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Злоумышленники изготовили около 200 поддельных медицинских документов.

Следователи установили, что 24-летний мужчина и 22-летняя женщина создали чат-бот в мессенджере, где принимали заказы на изготовление поддельной медицинской документации. ПЦР-тесты продавали по 600 гривен, а свидетельства о вакцинации стоили 1200 гривен.

Расследование по "делу Семенченко" завершено, - СБУ

Следователи СБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении девяти человек, среди которых экс-нардеп Семен Семенченко. Дело было возбуждено по ряду статей.

Так, по информации силового ведомства, производство велось сразу по четырем статьям УКУ, а именно:

ч. 2, ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности);

ч. 2 ст. 258 (террористический акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Цена на газ в Европе установила новый максимум. Уже выше 1050 долларов

Цена на газ в Европе в ходе торговой сессии обновила исторический максимум, превысив отметку 1050 долларов за тысячу кубометров.

Согласно данным торгов, стоимость газа на европейском хабе TTF в начале торгов составляла около 955 долларов, но в течение сессии достигла рекордных 1064 долларов за тысячу кубометров.

Под мюнхенский каток. "Динамо" разгромно уступило "Баварии" во втором туре ЛЧ

Киевское "Динамо" без шансов уступило на выезде мюнхенской "Баварии" во втором туре Лиги чемпионов в группе E. Немцы отгрузили в ворота украинцев пять сухих гола - 5:0.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

В Украине из-за заморозков объявили "оранжевый" уровень опасности: где будет хуже всего

Погода в Украине принесет заморозки 30 сентября, как на грунте, так и в воздухе, из-за чего в некоторых областях был объявлен уровень опасности - "желтый" и "оранжевый". По данным Украинского гидрометцентра, заморозки вероятны ночью в ближайшие несколько дней почти по всей стране.

Где будет опасная погода и что будет с синоптической ситуацией в ближайшие несколько дней - читайте в материале Styler.