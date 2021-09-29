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В Евросоюзе подняли вопрос об отмене безвиза для Украины, - "Радио Свобода"

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Брюссель, Среда 29 сентября 2021 13:08
В Евросоюзе подняли вопрос об отмене безвиза для Украины, - "Радио Свобода" Фото: стало известно, что безвиз с ЕС под угрозой (facebook com DPSUkraine)
Автор: Александр Мороз

Некоторые страны-участницы Евросоюза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для ряда третьих стран. В частности, Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода", в распоряжении которого оказался внутренних документ ЕС.

Издание пишет, что такой вопрос подняли из-за частых нарушений, поскольку граждане этих стран пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежише.

По данным "Радио Свобода", внутренний документ ЕС датирован 27 сентября, он был выпущен во время поездки президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.

Согласно этому документу, Германия, Франция и Италия разочаровались из-за частых злоупотреблений безвизовым режимом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

Также указывается, что число прошений о предоставлении убежища гражданам Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50%. В документе Германия упомянула Молдову как особый случай, когда с июня по август 2019 года и с июня по август этого года рост отказов в реадмиссии лиц составил 429%.

Франция указала проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии. Бельгия жалуется на Молдову, а Чехия - на Грузию, Молдову и Украину.

Напомним, о пути Украины к безвизовому режиму читайте в материале "Долгий путь к безвизу: как мир открывался для Украины за 30 лет независимости".

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