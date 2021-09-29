Украина не получала официальных сигналов от ЕС по отмене безвиза, - МИД
Украинская сторона не получала официальных сигналов со стороны Евросоюза об отмене безвизового режима. Причин для принятия такого решения нет.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
По его словам, вопрос об отмене безвизового режима с ЕС время от времени всплывает как в европейских, так и украинских СМИ.
"Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и быть не может", - добавил дипломат.
Он напомнил, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад за 2020-й и первую половину 2021 года об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украиной.
"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства", - уточнил Николенко.
Дипломат добавил, что МИД Украины уже предложил отдельным странам-членам ЕС и Европейской комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства. "Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время", - отметил он.
По его словам, одновременно Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, где украинская сторона проинформирует европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии.
Он подчеркнул, что Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии, как одним из ключевых факторов для нормального функционирования безвиза, происходит на должном уровне.
Напомним, накануне Еврокомиссия опубликовала отчет, в котором Украину призывают перестать выдавать своим гражданам по два действующих загранпаспорта.