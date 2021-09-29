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Цена на газ в Европе установила новый максимум. Уже выше 1050 долларов

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Среда 29 сентября 2021 18:52
Цена на газ в Европе установила новый максимум. Уже выше 1050 долларов Фото: цена на газ обновила исторический максимум (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Цена на газ в Европе в ходе торговой сессии обновила исторический максимум, превысив отметку 1050 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Согласно данным торгов, стоимость газа на европейском хабе TTF в начале торгов составляла около 955 долларов, но в течение сессии достигла рекордных 1064 долларов за тысячу кубометров.

Отметим, прошлый максимум был достигнут на торгах вчера - более 1040 долларов за тысячу кубометров. Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели на фоне низких запасов в европейских подземных хранилищах и сокращения поставок из России.

Напомним, ранее сообщалось, что средняя цена природного газа для населения в Украине в этом году была выше, чем для промышленных потребителей.

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Цена на газ Газ
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