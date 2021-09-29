Под мюнхенский каток. "Динамо" разгромно уступило "Баварии" во втором туре ЛЧ

Киевское "Динамо" без шансов уступило на выезде мюнхенской "Баварии" во втором туре Лиги чемпионов в группе E. Немцы отгрузили в ворота украинцев пять сухих гола - 5:0.

"Бавария" не спеша начала этот поединок, пытаясь по многу контролировать мяч. Но первый удар во встрече был за игроками "Динамо" - на 9-й минуте Цыганков пробивал с хорошей позиции после флангового прострела от Тымчика, но не попал в створ.

Мюнхенцы ответили уже через минуту супермоментом. Гнабри навесил на Левандовски, а поляк, выиграв борьбу у Забарного, пробил головой под перекладину с линии вратарской. Бущан в отличном прыжке мяч перевести на угловой смог. Правда, это лишь отсрочило гол для "Баварии". Уже после подачи с углового Сидорчук в своей штрафной сыграл рукой - пенальти. Штраф четко реализовал тот же Левандовски - 1:0.

Немцы продолжили играть с мячом на половине поля украинцев и на 27-й минуте счет увеличили. Андриевский, пытаясь выбежать в контратаку, далеко отпустил от себя мяч в центре поля, Мюллер мяч перехватил и вывел на убойную позицию Левандовски, который без проблем переправил мяч в сетку ворот Бущана - 2:0.

Еще одной ошибкой киевлян мюнхенцы чуть не воспользовались на 35-й минуте. В этот раз мяч в центре поля потерял Сидорчук, игроки "Баварии" запустили в отрыв Сане, который с линии штрафной зарядил в штангу.

Могли киевляне под конец первой половины один мяч отквитать, чуть не воспользовавшись увлеченностью хозяев атакой и прессингом на чужой половине. После успешного выхода из-под прессинга "бело-синие" вывалились на чужую половину три в одного. Цыганков отпасовал на Гармаша, а тот переправил на Де Пену. Пас на уругвайца был немного в спину, что сбило темп, но все же левому хаву украинской команды с пределов штрафной пробить удалось, но свою команду спас Нойер.

Во втором тайме ситуация особо не изменилась. Баварцы создали достаточно моментов для голов и смогли забить еще трижды. Сперва на 68-й минуте Гнабри убежал от защитников, вошел в штрафную и на силу пробил под перекладину - 3:0.

А через шесть минут мяч сорвался у Сане с ноги во время фланговой подачи и влетел в "девятку" ворот Бущана - 4:0.

Финальную точку поставил Чупо-Мотинг, который выиграл верховую борьбу после подачи с фланга и переправил мяч головой в нижний угол ворот Бущана - 5:0.

"БАВАРИЯ" - "ДИНАМО" 5:0

Левандовски, 12 (п), 27; Гнабри, 68; Сане, 74, Чупо-Мотинг, 87

"Бавария": Нойер - Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис (Павар, 69) - Горецка (Забитцер, 79), Киммих - Гнабри (Мусиала, 69), Мюллер, Сане (Сарр, 79) - Левандовски (Чупо-Мотинг, 79)

"Динамо": Бущан - Тымчик (Кендзьора, 46), Забарный, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Андриевский - Цыганков (Караваев, 70), Шапаренко (Шепелев, 46), Де Пена - Гармаш (Супряга, 70)