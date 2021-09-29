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"Это фейк": президент Германии опроверг информацию об отмене безвиза для Украины

Новина українською →
Среда 29 сентября 2021 17:09
"Это фейк": президент Германии опроверг информацию об отмене безвиза для Украины Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг слухи о том, что Украина и другие страны могут потерять безвизовый режим с Евросоюзом. Он назвал новость фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Штайнмайера.

"Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня приземлился здесь (в Кишиневе, - ред.). Я получил информацию в Берлине и в Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость", - заявил президент Германии.

Напомним, ранее "Радио Свобода" сообщила, что ЕС заявил о возможности отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Кроме того, в МИД заявили, что Украина не получала официальных сигналов со стороны Евросоюза об отмене безвизового режима. Причин для принятия такого решения нет.

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