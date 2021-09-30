Загроза безвізу з ЄС, звільнення мера Запоріжжя і новий рекорд ціни на газ в Європі: новини за 29 вересня

"Радіо Свобода" повідомило про загрозу безвізу, в Запоріжжі міська рада проголосувала за звільнення Володимира Буряка з посади мера, ціна на газ в Європі встановила новий максимум. Детальніше про те, що сталося в середу, 29 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

"Радіо Свобода" повідомило про загрозу безвізу

Деякі країни-учасниці Євросоюзу підняли питання про можливість скасування безвізового режиму для ряду третіх країн. Зокрема, України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан. Про це повідомляє "Радіо Свобода", у розпорядженні якого нібито опинився внутрішній документ ЄС. Видання пише, що таке питання підняли через часті порушення, оскільки громадяни цих країн користуються безвізовим режимом, щоб незаконно проживати в ЄС і подавати необґрунтовані клопотання про притулок.

При цьому президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував чутки про те, що Україна та інші країни можуть втратити безвізовий режим з Євросоюзом. Він назвав новину фейком.

В МЗС України також повідомили, що українська сторона не отримувала офіційних сигналів з боку Євросоюзу про скасування безвізового режиму. Причин для прийняття такого рішення немає.

Буряка звільнили з посади мера Запоріжжя

Запоріжжя залишилося без міського голови. Ввечері 29 вересня Запорізька міська рада проголосувала за звільнення Володимира Буряка з посади мера.

"Було проведене таємне голосування. У ньому взяли участь 50 депутатів. З них підтримали рішення про припинення повноважень міського голови 45, проти голосували 2, утримались 3", - розповіли у міськраді.

У Києві викрили схему масової підробки COVID-сертифікатів та тестів

У Києві викрили чоловіка та жінку, які масово підробляли COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Зловмисники виготовили близько 200 підроблених медичних документів.

Слідчі встановили, що 24-річний чоловік та 22-річна жінка створили чат-бот у месенджері, де приймали замовлення на виготовлення підробленої медичної документації. ПЛР-тести продавали по 600 гривень, а свідоцтва про вакцинацію коштували 1200 гривень.

Розслідування в "справі Семенченка" завершено, - СБУ

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо дев’яти осіб, серед яких екс-нардеп Семен Семенченко. Справу було порушено за низкою статей.

Так, за інформацією силового відомства, провадження велося одразу за чотирма статтями ККУ, а саме:

ч. 2, ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності);

ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Ціна на газ в Європі встановила новий максимум. Вже вище 1050 доларів

Ціна на газ в Європі в ході торгової сесії оновила історичний максимум, перевищивши позначку 1050 доларів за тисячу кубометрів.

Згідно з даними торгів, вартість газу на європейському хабі TTF на початку торгів становила близько 955 доларів, але протягом сесії досягла рекордних 1064 доларів за тисячу кубометрів.

Під Мюнхенський каток. "Динамо" розгромно поступилося "Баварії" у другому турі ЛЧ

Київське "Динамо" без шансів поступилося На виїзді мюнхенської "Баварії" у другому турі Ліги чемпіонів у групі E. німці відвантажили у ворота українців п'ять сухих голів - 5:0.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

В Україні через заморозки оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки: де буде найгірше

Погода в Україні принесе заморозки 30 вересня, як на ґрунті, так і в повітрі, через що в деяких областях був оголошений рівень небезпеки - "жовтий" і "помаранчевий". За даними Українського гідрометцентру, заморозки ймовірні вночі в найближчі кілька днів майже по всій країні.

Де буде небезпечна погода і що буде з синоптичною ситуацією в найближчі кілька днів - читайте в матеріалі Styler.