"Батькивщина" инициирует создание ВСК для расследования по тарифам на газ

В Верховной раде зарегистрировано постановление "Батькивщины" о создании Временной следственной комиссии по тарифному плану на газ. Комиссия будет расследовать, почему украинцам продают газ в восемь раз дороже, чем стоит его добыча, и кто наживается на этом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Надеюсь, что на следующей пленарной неделе постановление будет вынесено на рассмотрение сессионного зала и поддержано. И страна наконец узнает, почему газ, который стоит 1 гривну, украинцам продают минимум по 8?! И кто наживается на этой безумной разнице и человеческой нищете?" - отметила Юлия Тимошенко.

Она выразила надежду, что "слуги народа" поддержат указанное постановление, учитывая провозглашенную ими публичную борьбу с олигархами и коррупцией.

"Голосование монобольшинства за наше постановление станет лучшим доказательством - действительно ли они хотят и имеют волю навести порядок, или это все только шоу для отвлечения внимания", - уточнила лидер "Батькивщины".

По ее убеждению, решение тарифной проблемы уже есть, оно содержится в разработанном командой "Батькивщины" законопроекте №4680, которым предусматривается направление газа отечественной добычи населению и бюджетным учреждениям по себестоимости плюс 30% прибыли.

"Тогда украинские семьи получат украинский газ по справедливым ценам, а ловкие дельцы - потеряют возможность наживаться на бюджете", - подчеркнула Юлия Тимошенко.