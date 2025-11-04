ua en ru
"Угорський народ вирішив": Сійярто нахабно відреагував на плани ЄС щодо вступу України

Угорщина, Вівторок 04 листопада 2025 20:34
UA EN RU
"Угорський народ вирішив": Сійярто нахабно відреагував на плани ЄС щодо вступу України Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Flickr)
Автор: Антон Корж

Угорщина не погодиться на прискорений вступ України до Європейського Союзу, доки нею буде керувати так званий "національний уряд" прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив 4 листопада міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Зокрема Сійярто, коментуючи нову доповідь Єврокомісії про розширення ЄС та намір Брюсселя розпочати з Києвом переговори щодо вступу до кінця 2025 року, відреагував у звичній манері - істерикою.

Угорський міністр заявив, що поки в Угорщині існує "національний уряд", Будапешт не погодиться на прискорений вступ України до Європейського Союзу. При цьому Сійярто приплів до своїх заяв "угорський народ", який нібито вже "вирішив", що Україна "не буде в ЄС.

"Угорський народ чітко дав зрозуміти, що ми не хочемо, щоб Україна була членом Європейського Союзу. А оскільки Європейський Союз вимагає одностайності серед держав-членів для розширення... Україна не буде членом Європейського Союзу", - заявив він.

Окрім цього, Сійярто знову озвучив пропагандистський наратив про те, що членство України в ЄС нібито буде означати "війну" та висловив "побоювання", що проросійський уряд Орбана можуть замінити на "маріонетковий уряд" - вочевидь маючи на увазі опозиційну партію "Тиса", яка обходить партію Орбана "Фідес".

Вступ до ЄС та "війна" з Орбаном

Зазначимо, 4 листопада президент України Володимир Зеленський виступив зі звинуваченнями на адресу Угорщини. Зеленський заявив, що Орбан фактично підтримує російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він блокує вступ України до Євросоюзу.

Сам Орбан під різними вигаданими приводами намагається налаштувати угорців проти вступу України до ЄС. Зокрема, він погрожує, що в разі членства України в блоці угорська економіка "буде зруйнована".

Тим часом 4 листопада Єврокомісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС, який показав дуже гарні результати України. З огляду на це, попри позицію Орбана в Єврокомісії планують відкрити перші переговорні кластери з Україною до кінця листопада. Як будуть обходити вето Будапешта, поки що незрозуміло: можливо, в ЄС все ж таки спробують реформувати механізми прийняття нових членів.

Угорщина Україна Вступ в ЄС
