"Угорський народ вирішив": Сійярто нахабно відреагував на плани ЄС щодо вступу України

Угорщина не погодиться на прискорений вступ України до Європейського Союзу, доки нею буде керувати так званий "національний уряд" прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив 4 листопада міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Зокрема Сійярто, коментуючи нову доповідь Єврокомісії про розширення ЄС та намір Брюсселя розпочати з Києвом переговори щодо вступу до кінця 2025 року, відреагував у звичній манері - істерикою.

Угорський міністр заявив, що поки в Угорщині існує "національний уряд", Будапешт не погодиться на прискорений вступ України до Європейського Союзу. При цьому Сійярто приплів до своїх заяв "угорський народ", який нібито вже "вирішив", що Україна "не буде в ЄС.

" Угорський народ чітко дав зрозуміти, що ми не хочемо, щоб Україна була членом Європейського Союзу. А оскільки Європейський Союз вимагає одностайності серед держав-членів для розширення... Україна не буде членом Європейського Союзу", - заявив він.

Окрім цього, Сійярто знову озвучив пропагандистський наратив про те, що членство України в ЄС нібито буде означати "війну" та висловив "побоювання", що проросійський уряд Орбана можуть замінити на "маріонетковий уряд" - вочевидь маючи на увазі опозиційну партію "Тиса", яка обходить партію Орбана "Фідес".