ЄС планує змінити правила членства, щоб прискорити вступ України, - Politico
Європейський Союз розглядає можливість реформування процедури вступу нових членів, що може пришвидшити інтеграцію України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Що пропонують змінити
Як пише видання з посиланням на дипломатичні джерела, одна з пропозицій передбачає, що нові країни спершу приєднуватимуться до ЄС без права голосу.
Це, зокрема, може зробити позицію таких лідерів, як прем’єр Угорщини Віктор Орбан, більш гнучкою щодо розширення блоку.
За даними видання, ініціатива перебуває на початковому етапі обговорення і потребує схвалення всіх держав-членів.
Основна ідея полягає в тому, що нові члени зможуть користуватися більшістю переваг ЄС, але отримають повні права лише після проведення ключових інституційних реформ, зокрема - переходу до ухвалення рішень кваліфікованою більшістю.
Що це дасть кандидатам на вступ
"Майбутні члени зобов'язані відмовитися від права вето доти, доки не буде реалізовано ключові інституційні реформи, як-от запровадження кваліфікованої більшості в більшості сфер політики. Розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС", - заявив голова комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини Антон Гофрайтер.
Ініціатива, за його словами, дозволить державам-кандидатам - Україні, Молдові, Чорногорії та іншим - отримати доступ до європейських переваг раніше, не чекаючи завершення всіх внутрішніх реформ у ЄС.
Гофрайтер наголосив, що подібний підхід уже отримує позитивні відгуки серед західнобалканських країн.
Крім того, за інформацією Politico, Єврокомісія може запропонувати пришвидшити процес розширення, ухвалюючи проміжні рішення без необхідності схвалення всіх 27 членів. Це дало б змогу уникнути блокування з боку урядів, подібних до угорського.
Процес вступу України в ЄС
Нагадаємо, Україна подала заявку на членство в Європейському Союзі через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.
У грудні 2023 року Європейська Рада ухвалила рішення про старт переговорів про вступ України в ЄС.
Угорщина блокує вступ
Однак Угорщина почала блокувати переговори про вступ, висуваючи різні умови.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не має права блокувати вступ України до Європейського Союзу, оскільки це рішення відображає як прагнення самої країни, так і волю Європи.
