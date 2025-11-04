Зеленський розкритикував Орбана: блокування шляху України до ЄС - це підтримка Путіна
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан фактично підтримує російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він блокує вступ України до Євросоюзу.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на саміті розширення ЄС.
"Мені б не хотілося, щоб Віктор Орбан і далі підтримував Росію, адже блокування вступу України до ЄС - це дуже конкретна форма підтримки Путіна з боку Віктора Орбана. І це, безумовно, не позитив", - звернув увагу глава української держави.
Він зазначив, що відносинами між Україною та Угорщиною не можна жертвувати заради майбутніх парламентських виборів в Угорщині. Вибори - це тільки мить в історії двох народів.
"Це ніщо порівняно з тим, що може бути зруйновано - зруйновані відносини між людьми. Найголовніше - не втратити добросусідські відносини. Ось що дійсно важливо", - зазначив Зеленський.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, ще наприкінці 2023 року лідери країн Євросоюзу дали "зелене світло" на початок переговорів щодо вступу України до блоку.
Станом на листопад 2025 року переговори так і не розпочалися, оскільки відповідне рішення блокує влада Угорщини.
Орбан під різними вигаданими приводами намагається налаштувати угорців проти вступу України до ЄС. Зокрема, він погрожує, що в разі членства України в блоці угорська економіка "буде зруйнована".
При цьому в Єврокомісії все ж розраховують відкрити перші переговорні кластери з Україною до кінця листопада. Як у ЄС планують обійти вето Угорщини - поки невідомо.
До слова, раніше Зеленський заявляв, що навіть російський диктатор Володимир Путін не проти вступу України до ЄС. На цьому тлі позиція Орбана виглядає дивною.