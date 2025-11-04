Зеленський розкритикував Орбана: блокування шляху України до ЄС - це підтримка Путіна

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на саміті розширення ЄС.

"Мені б не хотілося, щоб Віктор Орбан і далі підтримував Росію, адже блокування вступу України до ЄС - це дуже конкретна форма підтримки Путіна з боку Віктора Орбана. І це, безумовно, не позитив", - звернув увагу глава української держави.

Він зазначив, що відносинами між Україною та Угорщиною не можна жертвувати заради майбутніх парламентських виборів в Угорщині. Вибори - це тільки мить в історії двох народів.

"Це ніщо порівняно з тим, що може бути зруйновано - зруйновані відносини між людьми. Найголовніше - не втратити добросусідські відносини. Ось що дійсно важливо", - зазначив Зеленський.