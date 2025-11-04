"Венгерский народ решил": Сийярто нагло отреагировал на планы ЕС по вступлению Украины

Венгрия не согласится на ускоренное вступление Украины в Европейский Союз, пока ею будет руководить так называемое "национальное правительство" премьер-министра Виктора Орбана.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил 4 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В частности Сийярто, комментируя новый доклад Еврокомиссии о расширении ЕС и намерение Брюсселя начать с Киевом переговоры о вступлении до конца 2025 года, отреагировал в привычной манере - истерикой.

Венгерский министр заявил, что пока в Венгрии существует "национальное правительство", Будапешт не согласится на ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. При этом Сийярто приплел к своим заявлениям "венгерский народ", который якобы уже "решил", что Украина "не будет в ЕС.

" Венгерский народ четко дал понять, что мы не хотим, чтобы Украина была членом Европейского Союза. А поскольку Европейский Союз требует единодушия среди государств-членов для расширения... Украина не будет членом Европейского Союза", - заявил он.

Кроме этого, Сийярто снова озвучил пропагандистский нарратив о том, что членство Украины в ЕС якобы будет означать "войну" и выразил "опасения", что пророссийское правительство Орбана могут заменить на "марионеточное правительство" - очевидно имея в виду оппозиционную партию "Тиса", которая обходит партию Орбана "Фидес".