"Венгерский народ решил": Сийярто нагло отреагировал на планы ЕС по вступлению Украины

Венгрия, Вторник 04 ноября 2025 20:34
"Венгерский народ решил": Сийярто нагло отреагировал на планы ЕС по вступлению Украины Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Flickr)
Автор: Антон Корж

Венгрия не согласится на ускоренное вступление Украины в Европейский Союз, пока ею будет руководить так называемое "национальное правительство" премьер-министра Виктора Орбана.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил 4 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В частности Сийярто, комментируя новый доклад Еврокомиссии о расширении ЕС и намерение Брюсселя начать с Киевом переговоры о вступлении до конца 2025 года, отреагировал в привычной манере - истерикой.

Венгерский министр заявил, что пока в Венгрии существует "национальное правительство", Будапешт не согласится на ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. При этом Сийярто приплел к своим заявлениям "венгерский народ", который якобы уже "решил", что Украина "не будет в ЕС.

"Венгерский народ четко дал понять, что мы не хотим, чтобы Украина была членом Европейского Союза. А поскольку Европейский Союз требует единодушия среди государств-членов для расширения... Украина не будет членом Европейского Союза", - заявил он.

Кроме этого, Сийярто снова озвучил пропагандистский нарратив о том, что членство Украины в ЕС якобы будет означать "войну" и выразил "опасения", что пророссийское правительство Орбана могут заменить на "марионеточное правительство" - очевидно имея в виду оппозиционную партию "Тиса", которая обходит партию Орбана "Фидес".

Вступление в ЕС и "война" с Орбаном

Отметим, 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил с обвинениями в адрес Венгрии. Зеленский заявил, что Орбан фактически поддерживает российского диктатора Владимира Путина, поскольку он блокирует вступление Украины в Евросоюз.

Сам Орбан под разными вымышленными предлогами пытается настроить венгров против вступления Украины в ЕС. В частности, он угрожает, что в случае членства Украины в блоке венгерская экономика "будет разрушена".

Между тем 4 ноября Еврокомиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС, который показал очень хорошие результаты Украины. Учитывая это, несмотря на позицию Орбана в Еврокомиссии планируют открыть первые переговорные кластеры с Украиной до конца ноября. Как будут обходить вето Будапешта, пока непонятно: возможно, в ЕС все же попытаются реформировать механизмы принятия новых членов.

