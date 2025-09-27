Угорський дрон в Україні та новий пакет допомоги від Данії: новини за 26 вересня

Над територією Закарпатської області двічі було зафіксовано проліт угорського дрона. Тим часом Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги вартістю 1,6 млрд крон (близько 400 млн євро).

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 26 вересня, - у матеріалі РБК-Україна .

Угорський дрон порушив повітряний простір України

Над територією Закарпатської області вранці 26 вересня двічі було зафіксовано проліт угорського дрона.

"Вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини.

Перед цим президент України Володимир Зеленський заявив, що Угорщина за допомогою розвідувальних дронів могла стежити за оборонною промисловістю України. Про інцидент з безпілотниками доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Водночас Міністерство оборони Угорщини стверджує, що угорські дрони не порушували повітряний простір України.

Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад 400 млн євро

Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги вартістю 1,6 млрд крон (близько 400 млн євро).

У рамках 27-го пакета допомоги Данія виділяє кошти на закупівлю озброєння в українських виробників для подальшої передачі Силам оборони України.

Також Данія виділить частину коштів на "інші форми допомоги", але відомство не уточнило які саме.

Автоматичний облік у ТЦК для українців 25-60 років: які будуть правила

Українців віком від 25 до 60 років ставитимуть на облік у ТЦК автоматично. Уряд схвалив нові правила.

Згідно з документом, військовозобов'язаних українських чоловіків, які не перебувають на військовому обліку, поставлять на облік автоматично на підставі інформації з реєстрів (зокрема через систему "Трембіта").

Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна.

Слідом за Данією невідомі дрони помітили над Німеччиною

Після Данії невідомі дрони помітили на півночі Німеччини - над Шлезвіг-Гольштейном. Через це місцева поліція посилює захист від безпілотників.

Повідомляється, що кілька дронів було помічено в ніч на п'ятницю, 26 вересня. За словами місцевого міністра внутрішніх справ Сабіне Зюттерлін-Ваак, наразі розслідується підозра у шпигунстві.

Водночас міністр не надала інформації про кількість та місце виявлення дронів.

У Кривому Розі застрелили президента місцевої федерації самбо

У Кривому Розі ввечері 26 вересня сталася стрілянина. Унаслідок інциденту є загиблий і поранений.

Правоохоронці не називають ім'я загиблого, проте джерела РБК-Україна розповіли, що це президент Криворізької федерації самбо Євген Понирко.

Повідомлення про стрілянину в поліцію надійшло близько 20:00. На місці працювала слідчо-оперативна група, експерти, керівництво Криворізького районного управління поліції та інші служби. Проводяться слідчі дії, щоб встановити особу нападника.

Словаччина заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Словаччина під час обговорень нового, 19-го санкційного пакета проти Росії заблокувала обмеження, які планує ввести Європейський Союз.

"Ймовірно, зеленого світла не буде напередодні самітів у Копенгагені наступного тижня. Словаччина поки що блокує", - повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

ЗСУ уразили ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї РФ

В ніч на 26 вересня українські військові вчергове завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ. Підтверджено влучання та пожежу.

Як уточнили у Генштабі, НПЗ атакували підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Операція відбувалася в межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до російських військових частин.

Афіпський НПЗ переважно виробляє бензини, дизель та авіаційний гас; його річна потужність переробки становить близько 6,25 млн тонн і він залучений до забезпечення російської армії.

За попередніми даними, по об’єкту зафіксовано влучання та пожежу. Ступінь і повні деталі ураження уточнюються.